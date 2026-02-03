Il 3 febbraio molte chiese nel Nord Italia accolgono fedeli e praticanti per celebrare San Biagio. La giornata è ricca di riti antichi, alcuni dei quali risalgono al Medioevo. Le persone si riuniscono per chiedere protezione e salute alla gola, seguendo tradizioni che si tramandano da secoli. In molte zone si accendono candele e si benedicono i pani, pratiche che ancora oggi attirano molte famiglie. La festa si mantiene viva tra credenze e usanze popolari, senza perdere il suo fascino antico.

Il 3 febbraio, in molte chiese d’Italia, soprattutto nel Nord, si celebra la ricorrenza di San Biagio con riti antichi che risalgono al Medioevo. Il santo, vescovo di Sebaste in Armenia, vissuto tra il III e il IV secolo, è da secoli riconosciuto come protettore della gola, un ruolo che si è consolidato grazie a un evento miracoloso raccontato nelle fonti agiografiche. Secondo la tradizione, un bambino stava per morire soffocato a causa di una lisca di pesce conficcata nella gola. Fu proprio Biagio, allora già noto per le sue capacità di guarigione, a intercedere con la preghiera, liberando il piccolo dal pericolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il mito di San Biagio: tra miracoli e tradizioni popolari legate alla salute della gola

Approfondimenti su San Biagio

Avellino si avvicina alla festa di San Biagio, compatrono e protettore della gola, che si celebra il 3 febbraio 2026.

Ultime notizie su San Biagio

Il 3 febbraio, come ogni anno, in Campania si rinnova la devozione a San Biagio, venerato come protettore della gola. - facebook.com facebook