Tra l' estate in arrivo e il degrado | lavori ancora fermi all' ex hotel di Mortelle

Con l’estate alle porte, il cantiere all’ex hotel di Mortelle rimane inattivo, nonostante la vicinanza alla stagione turistica. La zona, nota tra i visitatori per le spiagge e le strutture ricettive, continua a vedere i lavori bloccati senza segnali di ripresa. La situazione suscita attenzione tra residenti e operatori locali, che attendono chiarimenti sui motivi dello stato di fermo dei lavori.

La stagione estiva si avvicina e anche Mortelle, tra i posti più gettonati della città per trascorrere le vacanze al mare, si prepara al periodo clou dell'anno. La bellezza delle spiagge, la movida e gli eventi come ogni estate saranno un traino determinante per Mortelle, che in alcuni tratti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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