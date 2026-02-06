Caduta massi in via Ruffo di Calabria lavori consegnati ma ancora fermi | il Comune sollecita l’impresa

La sicurezza in via Ruffo di Calabria, a Baida, resta un problema. Nonostante il Comune abbia consegnato i lavori per mettere in sicurezza alcuni tratti della strada lo scorso 9 dicembre, l’impresa incaricata non ha ancora iniziato i lavori. Il Comune ha sollecitato più volte l’azienda, ma finora senza risultati. La situazione preoccupa i residenti, che chiedono interventi rapidi.

Il Comune ha consegnato lo scorso 9 dicembre i lavori per la messa in sicurezza di alcuni tratti di via Ruffo di Calabria, a Baida, ma l'azienda che ha vinto l'appalto per mitigare il rischio di caduta massi non si è ancora messa all'opera. A metterlo nero su bianco è l'ingegnere Giuseppe.

