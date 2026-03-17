Il geologo Tozzi sarà all’Università di Pisa per presentare il suo progetto intitolato

Pisa, 17 marzo 2026 – “La costa toscana non può essere piegata alle esigenze dell’economia: basta a porti turistici e stabilimenti che alterano gli equilibri naturali”. È la posizione del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, ospite domani alle 18 all’ Università di Pisa per l’evento “Noi siamo natura”, promosso nell’ambito della rassegna “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale”, promossa da Unipi e dal Cidic e di cui “Qn-La Nazione” è media partner. “La costa toscana – dice – anche se meno di altre, è molto colonizzata: se vogliamo farla respirare nuovamente dobbiamo togliere porti, stabilimenti e tutto ciò che si trova sulla linea di costa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il geologo Tozzi all’Università con ’Noi siamo natura’. “Dobbiamo smettere di edificare sulla costa”

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