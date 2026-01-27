Frana Niscemi Mario Tozzi accusa i politici e attacca il Ponte sullo Stretto | Continuiamo a divorare suolo

La frana di Niscemi ha riacceso il dibattito sulla gestione del territorio in Italia. Mario Tozzi, geologo, sottolinea come le politiche di sviluppo abbiano contribuito alla perdita di suolo e alla vulnerabilità del territorio, collegando il problema al cambiamento climatico. Un’analisi che invita a riflettere sulle responsabilità e sulle strategie future per tutelare l’ambiente e prevenire simili eventi.

Non si ferma la frana a Niscemi, piccolo centro in provincia di Caltanissetta, dove sta venendo giù un intero costone della collina trascinando nel burrone decine di case. Gli sfollati sono saliti a circa 1.500 e il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, invita a mantenere la calma. Intanto il geologo e volto televisivo Mario Tozzi accusa i politici. Frana a Niscemi Mario Tozzi sulla frana di Niscemi La previsione del geologo Riccardo Ferraro La preoccupazione del sindaco di Niscemi Frana a Niscemi "Tutte le case che si trovano in una fascia di 50-70 metri andranno giù", ha dichiarato Salvo Cocina, dirigente della Protezione civile siciliana, spiegando che si tratta di "una frana molto importante", con una frattura principale articolata in due archi per oltre 4 chilometri e sprofondamenti che hanno creato pareti verticali alte fino a 50-55 metri.

