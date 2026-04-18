Tour of the Alps il ricordo corre sulle strade | omaggio a Scarponi e Piffer

Dal 20 al 24 maggio si svolgerà il Tour of the Alps, una corsa ciclistica che quest'anno assume un significato particolare. Oltre alle sfide sportive, la manifestazione renderà omaggio a due ciclisti scomparsi in passato, attraversando le strade che hanno percorso durante le loro carriere. La corsa diventa così anche un momento di memoria, ricordando le persone che hanno lasciato un segno in quella competizione.

La corsa torna, ma con un peso diverso. Dal 20 al 24 maggio il Tour of the Alps non sarà soltanto sport: sarà memoria viva, segnata dalle storie di chi su quelle strade ha perso la vita. La decima edizione della gara euroregionale renderà infatti omaggio a Michele Scarponi e Sara Piffer, vittime.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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