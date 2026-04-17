Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026 | orari delle tappe programma streaming

Dopo le classiche, tornano le corse a tappe con il Tour of the Alps 2026. La manifestazione si svolgerà con diverse tappe che si svolgeranno in varie località e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Gli orari e il programma dettagliato delle tappe saranno disponibili prossimamente, mentre il Giro d’Italia si avvicina e si preparano i corridori per le sfide in montagna.

Dopo il periodo delle classiche, ritornano gli appuntamenti con le corse a tappe. Il Giro d’Italia, primo Grande Giro in programma, si avvicina ed i test per affrontare le grandi tappe in montagna inizieranno proprio dalla prossima settimana. Dal 20 al 24 aprile andrà infatti in scena l’edizione numero 49 del Tour of the Alps, corsa a tappe italiana che si corre sulle strade dell’Euregio. Saranno cinque tappe esplosive con un numero infinito di salite totali. Si partirà da Innsbruck per finire a Bolzano dopo 762.7 chilometri totali al termine dei quali scopriremo chi succederà nell’albo d’oro a Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team). L’australiano potrà difendere il suo primato ma Derek Gee e soprattutto Giulio Pellizzari sembran0 i più accreditati per la vittoria finale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026: orari delle tappe, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv l’UAE Tour 2026: programma, orari tappe, streamingSiamo solo all’inizio della stagione 2026 ma le corse a tappe stanno cominciando a riempire queste prime settimane del calendario del ciclismo... Dove vedere in tv il Giro delle Fiandre 2026: orari, programma, streaming. Niente diretta in chiaroSiamo oggi entrati ufficialmente nella settimana che porterà alla edizione numero 110 del Giro delle Fiandre. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sport in tv oggi (mercoledì 15 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Italian Champions Tour 2026: il programma, i team e dove vedere il circuito di salto ostacoli a squadre • Sport equestri; Dove vedere la Parigi-Roubaix 2026 in TV e streaming? La RAI stavolta c'è, ma la diretta integrale è solo su Eurosport e Discovery+; Dove vedere la Parigi-Roubaix in tv e streaming. Dove vedere in tv Brasile-Francia: orario e probabili formazioni dell'amichevoleOltre alle gare che contano davvero, come quella dell'Italia contro l'Irlanda del Nord, in cui ci giochiamo la semifinale playoff per sperare ancora nel Mondiale 2026, sono in programma oggi (giovedì ... corrieredellosport.it Pop Music. Il “The Get In Girl Tour” di Meghan Trainor è stato ufficialmente cancellato. - facebook.com facebook Gorizia, Tommaso Paradiso apre il suo tour al PalaBigot. Cagliari: «Banco di prova andato bene» #Gorizia #IlGoriziano x.com