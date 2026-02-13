UAE Tour 2026 | il percorso e le tappe ai raggi X Due arrivi in salita per decidere la generale

Il UAE Tour 2026 si prepara a svelare il suo percorso, con due tappe decisive in salita che potrebbero determinare il vincitore finale. La corsa, che si svolgerà tra le dune e le montagne degli Emirati Arabi, si distingue quest’anno per un finale inaspettato: le ultime due tappe prevedono infatti arrivi in salita, puntando tutto sulla resistenza dei grandi favoriti. La scelta di inserire queste frazioni montuose, mai viste in passato, mira a rendere il confronto più emozionante e imprevedibile.

La stagione del ciclismo su strada è ufficialmente iniziata. In queste settimane si sono disputate le prime corse a tappe del 2026 e nella seconda metà di febbraio gli appuntamenti diventano più importanti. Dal 16 al 22 febbraio si correrà infatti l’UAE Tour 2026, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Nel fantastico scenario del deserto (e non solo), i grandi protagonisti si sfideranno in una delle tappe più importanti di questo inizio di stagione. Sette tappe e più di 1000 chilometri per scoprire il successore di Tadej Pogacar, assente quest’anno. La prima frazione (Madinat Zayed Majlis-Liwa Palace, 144 km) si svolgerà interamente nel deserto e non proporrà particolari difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it

