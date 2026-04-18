Il Tottenham continua a vivere momenti difficili, con il Brighton che pareggia all'ultimo minuto e impedisce ai londinesi di ottenere i tre punti. La squadra di De Zerbi subisce un pareggio che ha dell'incredibile, mentre il Newcastle subisce una sconfitta. Il Leeds, invece, si avvicina alla salvezza grazie a una vittoria per 3-0 contro il Wolverhampton. La classifica vede il Tottenham ancora in zona rossa, mentre Leeds tenta di migliorarsi.

Così fa male. Il Tottenham fa progressi e regala un punto a Roberto De Zerbi per il suo debutto casalingo, ma il 2-2 col Brighton gli Spurs lo subiscono al 95’, coi giocatori praticamente in lacrime in campo. Nottingham Forest domani e West Ham lunedì potrebbero complicare ulteriormente la situazione di classifica degli Spurs, al momento sempre prima delle retrocesse. In attesa di Chelsea-Manchester United, match importante per la corsa Champions al via alle 21, il sabato della 33ª di Premier sorride anche al Bournemouth, che a Newcastle fa 13 risultati utili di fila, e al Leeds, che avvicina la salvezza. La maledizione continua. Sembrava fatta per la prima vittoria dell’anno del Tottenham, per il debutto col botto di Roberto De Zerbi nel suo nuovo stadio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tottenham, crisi senza fine. Il Brighton pareggia all'ultimo minuto e beffa De Zerbi. Newcastle ko

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