Tottenham-Brighton sabato 18 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici I Seagulls possono affossare De Zerbi

Sabato sera a Londra si svolge una partita tra Tottenham e Brighton, con in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono sviluppi decisivi in classifica. I Seagulls sperano di ottenere un risultato positivo per consolidare la loro posizione, mentre gli Spurs cercano di migliorare il rendimento in questa fase della stagione. L’incontro è programmato alle 18:30.

Sfida importantissima sia per il Tottenham che per il Brighton sabato sera a Londra. Gli Spurs sono terzultimi nella classifica di Premier League, dunque a forte rischio retrocessione, mentre i Seagulls, con tre vittorie di fila, sono tornati in piena lotta per un posto nelle coppe europee della prossima stagione. Come da noi previsto, la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tottenham-Brighton (sabato 18 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Seagulls possono affossare De Zerbi Notizie correlate Tottenham-Brighton (sabato 18 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiSfida importantissima sia per il Tottenham che per il Brighton sabato sera a Londra. Brighton-Liverpool (sabato 21 marzo 2026 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Seagulls più freschi dei RedsIl Liverpool ha disputato un’ottima partita infrasettimanale battendo per 4-0 un Galatasaray a dire il vero piuttosto scarso, qualificandosi così ai... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Tottenham-Brighton: analisi e probabili formazioni 18/04/2026 Premier League; Tottenham - Brighton; Tottenham-Brighton, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; De Zerbi carica il Tottenham: Dobbiamo tornare a sentire quanto è bello vincere. Pronostico Tottenham vs Brighton – 18 Aprile 2026La sfida di Premier League tra Tottenham e Brighton, in programma il 18 Aprile 2026 alle 18:30 al Tottenham Hotspur Stadio, promette intensità e letture ... news-sports.it Premier League 2025-2026: Tottenham-Brighton, le probabili formazioniDopo l'amaro esordio contro il Sunderland, De Zerbi cerca di dare una scossa alla squadra per evitare la retrocessione. sportal.it De Zerbi prima di Tottenham-Brighton: "Se vinciamo pagherò una cena ogni settimana" L'allenatore italiano ha esordito sulla panchina degli Spurs con una sconfitta, maturata sul campo del Sunderland. E il Tottenham è piena zona retrocessione - facebook.com facebook De Zerbi prima di Tottenham-Brighton: "Se vinciamo pagherò una cena ogni settimana" #PremierLeague #DeZerbi #Tottenham x.com