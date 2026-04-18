Nel match di Premier League tra Tottenham e Brighton, terminato 2-2, Georginio Rutter ha segnato un gol nel finale che ha impedito agli Spurs di ottenere i tre punti. Il risultato lascia il Tottenham in zona retrocessione, dopo aver pareggiato due volte contro il Brighton. La partita si è conclusa con un pareggio che ha mantenuto entrambe le squadre con i punti invariati rispetto alla giornata precedente.

Notizia fresca giunta in redazione: Il pareggio in extremis di Georginio Rutter ha mantenuto il Tottenham nella zona retrocessione della Premier League, visto che è stato fermato due volte nel pareggio per 2-2 contro il Brighton. Sembrava che la squadra di Roberto De Zerbi sarebbe riuscita a risalire dalle ultime tre posizioni dopo aver offerto una prestazione molto migliorata contro l’ex club italiano, ma dopo aver condotto in due occasioni, ha subito gol nei minuti di recupero in ogni tempo. Gli Spurs sono riusciti a scappare dalle trappole nel primo tempo, ma sono stati estremamente fortunati a non subire gol al 32?. Micky van de Van ha superato Danny Welbeck grazie all’atterramento di Jack Hinshelwood, e lo skipper sostituto è stato fortunato a deviare la palla dal suo stesso palo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tottenham – Brighton 2-2: Rutter sferra un colpo tardivo alle speranze di sopravvivenza degli Spurs

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