Il club ha annunciato che l'allenatore italiano prenderà il comando della squadra, con l'obiettivo di raggiungere la salvezza in questa stagione. La decisione è stata presa in vista della fine del ciclo del precedente tecnico, e il nuovo allenatore sarà incaricato di guidare la squadra nelle prossime partite. La scelta segue un periodo di valutazioni e discussioni tra la dirigenza e il personale tecnico.

Il tecnico italiano pronto a tornare in Premier League: obiettivo salvezza immediata e rifondazione dalla prossima stagione Il Tottenhamè pronto a cambiare rotta affidandosi a Roberto De Zerbi. Manca ancora qualche dettaglio formale, ma tra le parti è stata raggiunta un’intesa di massima che potrebbe portare il tecnico italiano sulla panchina degli Spurs già nei prossimi giorni. La situazione è delicata: a sette giornate dalla fine della Premier League, il Tottenham si trova a ridosso della zona retrocessione e rischia seriamente di scivolare in Championship. Proprio per questo il club londinese ha accelerato i contatti, convincendo De Zerbi ad anticipare il suo arrivo, inizialmente previsto per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tottenham, De Zerbi sarà il nuovo allenatore degli Spurs: obiettivo salvezza

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