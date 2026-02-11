Esonero ufficiale per il tecnico del Tottenham. La società ha annunciato oggi che Thomas Frank non guida più la squadra. La decisione arriva dopo una serie di risultati negativi che hanno messo in discussione il suo ruolo. I giocatori e i tifosi attendono ora di conoscere il nome del nuovo allenatore.

Calciomercato Inter: Calhanoglu tra rientro e futuro. Rebus attorno al centrocampista turco, ecco cosa potrebbe succedere Mercato Milan, retroscena Mateta: Tare decisivo nello stop all’affare! Ecco cosa è successo Calciomercato Inter: Calhanoglu tra rientro e futuro. Rebus attorno al centrocampista turco, ecco cosa potrebbe succedere Kaladze dice tutto: «Quando arrivai io, la Serie A era il miglior campionato d’Europa. Maldini, Inzaghi e altri.» Manchester City, Guardiola non ha dubbi sul suo big: «La prossima stagione sarà al top». A chi ha fatto riferimento! Kvaratskhelia, annuncio di Luis Enrique sulle sue condizioni: come sta l’ex Napoli e cosa filtra sul suo impiego con il Psg! Rivelazione Nuovo allenatore Marsiglia: chi sarà il sostituto di De Zerbi? Un nome in pole position, è appena stato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tottenham, ufficiale l’esonero del tecnico: il comunicato degli Spurs

Approfondimenti su Tottenham Hotspur

Il Tottenham ha ufficialmente esonerato Thomas Frank dopo soli otto mesi alla guida della squadra.

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il Verona ha deciso di cambiare allenatore.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Tottenham Hotspur

Argomenti discussi: Tottenham, già finita l'era Thomas Frank: il tecnico danese ufficialmente esonerato dopo otto mesi; Si chiude il calciomercato, le notizie in diretta: Milan, Mateta non supera le visite mediche; Juve, muro Tottenham per Kolo Muani; l'Inter non dà Frattesi alla Lazio; FLASH | Svelata la decisione finale comunicata alla Juventus dal Tottenham per Kolo Muani; Il Chelsea si butta via, l'ex Milan Okafor guida la rimonta del Leeds. Spurs ko e nei guai.

Ufficiale Tottenham, Frank esonerato. In Inghilterra: Arriva De Zerbi?Il tecnico sollevato dall'incarico, i media britannici inseriscono il nome dell'ex tecnico del Marsiglia tra i papabili per la panchina degli Spurs ... corrieredellosport.it

Dopo De Zerbi, altro cambio eccellente in Europa: Frank esonerato dal TottenhamIl Tottenham ha annunciato ufficialmente l’esonero di Thomas Frank dal ruolo di allenatore della squadra maschile. Questo il comunicato del club. tuttomercatoweb.com

- Anna Csiki è una nuova giocatrice della Roma: ufficiale il prestito dal Tottenham - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com facebook