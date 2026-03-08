8 marzo 2026 | nell’Iran in guerra le donne muoiono due volte E la guerra è solo una parte della storia

Il 8 marzo 2026, in Iran, le donne continuano a pagare un prezzo alto in un paese coinvolto in conflitto, dove molte perdono la vita. La guerra aggrava una situazione già difficile, ma la realtà femminile nel paese va oltre i combattimenti, tra restrizioni e violenze che colpiscono direttamente le donne every giorno. La giornata internazionale della donna si intreccia così con una realtà di sofferenza quotidiana e di lotta silenziosa.

Oggi il mondo celebra la Giornata internazionale della donna. In Iran, però, la ricorrenza è lo spunto per una riflessione complessa, stritolata tra quotidianità estoria. Dall’avvio delle ostilità tra Iran, Stati Uniti e Israele, scoppiate il 28 febbraio 2026, almeno 198 donne hanno perso la vita sul territorio iraniano. Il dato arriva direttamente dal portavoce del ministero della Salute di Teheran, Hossein Kermanpour, citato dal quotidiano israeliano Haaretz: il 13% dei feriti è di sesso femminile, oltre 2.000 persone sono ricoverate negli ospedali del Paese, e sono già stati eseguiti più di 625 interventi chirurgici. Le lesioni più frequenti? Traumi cranici, gravi ustioni, amputazioni e fratture. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Iran, è guerra. Le ultime parole di Trump: "A volte la forza serve, ma..."All'alba di oggi sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno attaccato Teheran, dichiarando guerra all'Iran.

Attacco all'Iran, le notizie dell'8 marzo 2026 | Idf: Stiamo colpendo obiettivi in tutto il Paese. Trump valuta le truppeIran pronto a lungo conflitto – I Pasdaran dichiarano di poter combattere per almeno altri sei mesi contro Stati Uniti e Israele, prendendo di mira oltre 200 basi nemiche nella regione. Raid e attacch ... tg.la7.it

Medioriente, l’Iran: «Siamo in grado di combattere questa guerra per almeno altri sei mesi»Le sirene d'allarme, le esplosioni, le scie dei missili e il rumore dei droni continuano a scandire il tempo di un conflitto che entra nella sua seconda settimana senza alcuna speranza di tregua ... unionesarda.it

Sky tg24. . Sono state pubblicate immagini satellitari che mostrano il prima e il dopo dei siti iraniani colpiti da Stati Uniti e Israele dall'inizio degli attacchi del 28 febbraio. Le immagini, provenienti da Vantor, includono basi missilistiche, una struttura militare cost - facebook.com facebook

Fonti Usa al Nytimes: Iran ha ancora il 50% dell'arsenale missilistico. I pasdaran: siamo in grado di andare avanti per sei mesi nel conflitto. Le promesse di Pezeshkian restano vuote, altri raid sui paesi vicini e il presidente è criticato dall'ala "radicale" x.com