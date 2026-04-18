Tortino Porretta rilancio in tutta Italia

Il Tortino Porretta sta vivendo un rilancio a livello nazionale, con un'attenzione crescente sulla sua produzione. La notizia riguarda un coinvolgimento diretto di un rappresentante del settore, Jacopo Malacarne, che ha annunciato iniziative per espandere la diffusione del prodotto su scala italiana. Sono stati avviati nuovi accordi commerciali e strategie di distribuzione per promuovere il tortino in diverse regioni del paese.

Il rilancio del Tortino Porretta e della sua produzione in tutto il Paese. Jacopo Malacarne, amministratore delegato della Dino Corsini srl di Valsamoggia, annuncia l’acquisizione del marchio Tortino Porretta dalla Giulian Corsini snc di Porretta Terme: "Il marchio Tortino Porretta, nato nel 1950 non muore, anzi prende le ali dopo 76 anni e si rinnova con una nuova veste accattivante e una distribuzione potenziata". La Dino Corsini è parte del fondo italiano Consilium sgr di Milano, che ha comprato l’azienda nel 2019 ed è ancora oggi azionista di controllo. La firma tra queste due importanti realtà del territorio è avvenuta il 9 aprile scorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Tortino Porretta, rilancio in tutta Italia" Notizie correlate Addio al Tortino Porretta: l'azienda chiude e licenzia 5 lavoratrici. “Esplorate soluzioni per il rilancio”Bologna, 10 aprile 2026 – Cinque lavoratrici sono state licenziate per cessazione dell’attività della storica azienda di Porretta Giulian Corsini... Tortino Porretta chiude, 5 lavoratrici a casaCinque lavoratrici licenziate per cessazione dell’attività della storica azienda di Porretta, Giulian Corsini Snc, famosa per la produzione del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tortino Porretta, rilancio in tutta Italia; Tortino Porretta, chiude l’azienda della storica e iconica merendina: cinque lavoratrici licenziate; Tortino Porretta, chiude l'azienda della prima merendina italiana; Addio al Tortino Porretta: l'azienda chiude e licenzia 5 lavoratrici. Esplorate soluzioni per il rilancio. Tortino Porretta, rilancio in tutta ItaliaJacopo Malacarne, ad della Dino Corsini srl, spiega l’acquisizione del marchio: Ora potremo distribuirlo senza limitazioni ... ilrestodelcarlino.it Addio al Tortino Porretta: l'azienda chiude e licenzia 5 lavoratrici. Esplorate soluzioni per il rilancioDopo la decisione della Giulian Corsini snc di cessare l’attività nello storico sito di Porretta, si è tenuto l’incontro per sondare alternative. Possibile negozio a Crespellano ... ilrestodelcarlino.it Tortino Porretta, chiude l'azienda della prima merendina italiana x.com Tortino Porretta: cinque lavoratrici licenziate, azienda assente. Qui la nota di Flai-Cgil e Cgil Bologna: https://www.cgilbo.it/tutte-le-news/tortino-porretta-cinque-lavoratrici-licenziate-azienda-assente.html - facebook.com facebook