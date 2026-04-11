La storica azienda di Porretta, nota per la produzione del Tortino Porretta, ha cessato la propria attività. Di conseguenza, cinque lavoratrici sono state licenziate. La chiusura dell’azienda ha portato alla perdita del posto di lavoro per queste dipendenti. La notizia riguarda un marchio riconosciuto nel settore alimentare locale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla fine di un’attività storica della zona.

Cinque lavoratrici licenziate per cessazione dell’attività della storica azienda di Porretta, Giulian Corsini Snc, famosa per la produzione del Tortino Porretta. Orlando Corsini racconta così la decisione, presa in seguito alla fine dell’attività della ditta. "La Dino Corsini Srl di Crespellano, presieduta dall’ad Jacopo Malacarne, non ha responsabilità in questa scelta, sono delle ragazze bravissimie. Ci tengo a puntualizzarlo – dice al Carlino –. Se sono state licenziate è solo ed esclusivamente perché abbiamo voluto chiudere l’attività, anche perché quelle 5 ragazze sono brave persone, prima che lavoratrici straordinarie". Corsini racconta di "aver parlato con loro: hanno scelto di non accettare il contratto a tempo indeterminato a Crespellano perché sarebbe stato difficile spostarsi da Porretta e anche a causa dei turni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tortino Porretta chiude, 5 lavoratrici a casa

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