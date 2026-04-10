L'azienda Giulian Corsini Snc, nota per aver prodotto il Tortino Porretta, ha annunciato la chiusura e il licenziamento di cinque lavoratrici. L’attività, storicamente presente nel territorio bolognese, ha cessato le sue operazioni. Le lavoratrici coinvolte hanno ricevuto comunicazione del termine del rapporto di lavoro, mentre l'azienda ha invitato a esplorare soluzioni per il rilancio. La notizia riguarda un punto di riferimento locale per la produzione di dolci tradizionali.

Bologna, 10 aprile 2026 – Cinque lavoratrici sono state licenziate per cessazione dell’attività della storica azienda di Porretta Giulian Corsini Snc, famosa in tutto il territorio bolognese per la produzione del Tortino Porretta. Orlando Corsini racconta così la decisione, presa in seguito alla fine dell’attività della ditta. "La Dino Corsini Srl di Crespellano, presieduta dall’ad Jacopo Malacarne, non ha alcun tipo di responsabilità in questa scelta, sono dei ragazzi bravissimi. Ci tengo a puntualizzarlo – dice al Carlino -. Se sono state licenziate è solo ed esclusivamente perché abbiamo voluto chiudere l’attività, anche perché quelle cinque ragazze sono delle brave persone, prima che lavoratrici straordinarie”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al Tortino Porretta: l'azienda chiude e licenzia 5 lavoratrici. “Esplorate soluzioni per il rilancio”

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