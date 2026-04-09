Mercoledì 15 aprile alle 9.30 si terrà l’inaugurazione della palestra presso il plesso Pascoli dell’Istituto Comprensivo “Pascoli Siani” in via Tagliamonte, dopo dieci anni di chiusura. L’evento vedrà la presenza di rappresentanti scolastici e amministrativi, che taglieranno il nastro simbolico. La riapertura mira a offrire agli studenti uno spazio dedicato all’attività fisica e alle attività sportive.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 9.30 l’inaugurazione della palestra del plesso Pascoli dell’IC “Pascoli Siani” di via Tagliamonte. La palestra è stata ristrutturata grazie ai fondi che ha messo a disposizione il Comune, delegando direttamente la dirigenza scolastica per le attività di manutenzione ordinaria. La palestra tornerà ad essere utilizzata dalla platea scolastica dopo dieci anni. “La riapertura della palestra è un traguardo importante raggiunto grazie alla sinergia tra il Comune e la scuola – affermano il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore all’edilizia scolastica Lina Nappo – La decisione, unica forse in Italia, di destinare i fondi per la manutenzione ordinaria direttamente alle scuole, consente alle dirigenti di operare con maggiore celerità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torre Annunziata, dopo dieci anni riapre la palestra dell’IC Pascoli Siani

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