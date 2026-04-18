Tornano le stelle e torna l’Inter migliore Como sono vertigini

L’Inter si riappropria delle sue stelle e si presenta in forma, con dodici gol segnati nelle ultime tre partite. La squadra si sta dimostrando più efficace e compatta, mentre il mercato potrebbe subire modifiche in base ai risultati recenti. A Como, si sono viste prestazioni che hanno lasciato il segno, portando i nerazzurri a un passo da un nuovo impulso nel campionato.

più dodici. Un’enormità. Anche se il Napoli oggi può ridurre lo svantaggio a nove punti, l’unica incertezza che riguarda lo scudetto dell’Inter è legata alla giornata in cui lo vincerà. Dettagli. Semmai vale la pena individuare chi ha permesso ai nerazzurri di compiere lo scatto decisivo verso il titolo numero ventuno. Quando sembrava che tutto potesse tornare in discussione, quando gli inseguitori hanno cominciato a sognare la rimontona, la squadra di Chivu ha dato l’accelerata, la sgasata, ed è volata via. È successo — perfino banale dirlo — nel momento in cui i grandi infortunati sono tornati in campo e i campioni fuori forma hanno ritrovato la condizione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tornano le stelle e torna l’Inter migliore. Como, sono vertigini... French Conversation Practice (1 Hours). Learn While You Sleep or Drive Notizie correlate Inter, le scelte di Chivu contro il Como: davanti c'è Pio Esposito. Torna Acerbi dal 1'Il nuovo stop di Lautaro è stato per l’Inter come pescare una infelice carta degli 2imprevisti" a Monopoly. Torna all’Inter, Marotta ha deciso: ci sono le cifreInter sempre protagonista anche sul mercato: ecco le strategie del club nerazzurro in vista del futuro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le stelle Michelin tornano a Piacenza, a vent’anni dalla morte di Georges Cogny; Le stelle cadenti di primavera tornano a brillare: il cielo si accende con i frammenti della cometa Thatcher; Tornano le escursioni sotto le stelle con il Cai: si parte da Bertinoro con un cammino di 7 chilometri; Les Étoiles, le stelle della danza internazionale tornano a brillare al TAM di Milano. Le stelle cadenti di primavera tornano a brillare: il cielo si accende con i frammenti della cometa ThatcherLe Liridi, stelle cadenti protagoniste del cielo di primavera, stanno per raggiungere il picco. Ecco cosa sapere su queste meteore meravigliose. meteo.it Il cielo si accende: tornano le Liridi, regine delle stelle cadenti. Quando vederle in cieloAprile 2026 offre un mix davvero suggestivo di eventi astronomici: accanto agli incontri ravvicinati tra Luna, pianeti e ammassi stellari, torna anche uno degli sciami meteorici più antichi conosciuti ... meteo.it Talknoise, esce il nuovo mini album “Il colpevole”: I Talknoise tornano con “Il colpevole”, nuovo mini album digitale disponibile dal 16 aprile 2026 in esclusiva su Bandcamp. Il progetto nasce nel 2018 dall’incontro tra il chitarrista e... - facebook.com facebook Bari, tornano i tavolini in Largo Adua: nuova ordinanza per l'estate all'Umbertino. Leccese: «Basta disagi per i residenti» x.com