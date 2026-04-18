Tornano le stelle e torna l’Inter migliore Como sono vertigini

Da gazzetta.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter si riappropria delle sue stelle e si presenta in forma, con dodici gol segnati nelle ultime tre partite. La squadra si sta dimostrando più efficace e compatta, mentre il mercato potrebbe subire modifiche in base ai risultati recenti. A Como, si sono viste prestazioni che hanno lasciato il segno, portando i nerazzurri a un passo da un nuovo impulso nel campionato.

più dodici. Un’enormità. Anche se il Napoli oggi può ridurre lo svantaggio a nove punti, l’unica incertezza che riguarda lo scudetto dell’Inter è legata alla giornata in cui lo vincerà. Dettagli. Semmai vale la pena individuare chi ha permesso ai nerazzurri di compiere lo scatto decisivo verso il titolo numero ventuno. Quando sembrava che tutto potesse tornare in discussione, quando gli inseguitori hanno cominciato a sognare la rimontona, la squadra di Chivu ha dato l’accelerata, la sgasata, ed è volata via. È successo — perfino banale dirlo — nel momento in cui i grandi infortunati sono tornati in campo e i campioni fuori forma hanno ritrovato la condizione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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