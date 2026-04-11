Inter le scelte di Chivu contro il Como | davanti c' è Pio Esposito Torna Acerbi dal 1'

Da gazzetta.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima partita di campionato, l'Inter ha deciso di schierare Pio Esposito in attacco al posto di Lautaro Martinez, che si è infortunato durante la gara. Chivu ha optato per questa formazione contro il Como, con Acerbi che torna a disposizione e sarà in campo dal primo minuto. La difesa sarà priva di Bisseck, che non è stato incluso nell'11 titolare, mentre Lautaro e Thuram si sono alternati in attacco.

Il nuovo stop di Lautaro è stato per l’Inter come pescare una infelice carta degli 2imprevisti" a Monopoly. Nemmeno il tempo di festeggiare il suo ritorno che l’argentino è di nuovo ai box. Questo significa una cosa soltanto: Pio Esposito di nuovo titolare. A Como il ragazzone di Castellammare è pronto a tornare in campo dal primo minuto al fianco di Thuram. Pochi dubbi a centrocampo, mentre in difesa — dove mancherà Bisseck — può ritornare Acerbi al centro, con Akanji a destra e Bastoni a sinistra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inter, le scelte di Chivu contro il Como: davanti c'è Pio Esposito. Torna Acerbi dal 1'

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