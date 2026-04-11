Inter le scelte di Chivu contro il Como | davanti c' è Pio Esposito Torna Acerbi dal 1'

Nell'ultima partita di campionato, l'Inter ha deciso di schierare Pio Esposito in attacco al posto di Lautaro Martinez, che si è infortunato durante la gara. Chivu ha optato per questa formazione contro il Como, con Acerbi che torna a disposizione e sarà in campo dal primo minuto. La difesa sarà priva di Bisseck, che non è stato incluso nell'11 titolare, mentre Lautaro e Thuram si sono alternati in attacco.

Il nuovo stop di Lautaro è stato per l’Inter come pescare una infelice carta degli 2imprevisti" a Monopoly. Nemmeno il tempo di festeggiare il suo ritorno che l’argentino è di nuovo ai box. Questo significa una cosa soltanto: Pio Esposito di nuovo titolare. A Como il ragazzone di Castellammare è pronto a tornare in campo dal primo minuto al fianco di Thuram. Pochi dubbi a centrocampo, mentre in difesa — dove mancherà Bisseck — può ritornare Acerbi al centro, con Akanji a destra e Bastoni a sinistra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, le scelte di Chivu contro il Como: davanti c'è Pio Esposito. Torna Acerbi dal 1' Chivu e le scelte obbligate: senza Lautaro e Bonny sarà Pio Esposito a guidare i nerazzurri tra Como e DerbySolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... LIVE Alle 21 Como-Inter: Paz torna dal 1', Chivu con Thuram ed Esposito(3-5-1-1): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Frattesi; Esposito. Temi più discussi: Perché Pio Esposito non gioca titolare Inter-Roma: scelta tecnica o problemi fisici per l'attaccante?; Pio Esposito e la scelta di Gattuso di mandare un 20enne come primo rigorista: fatale ma necessaria; Pio Esposito, la missione di Chivu: il primo flop e l'unico contento all'Inter; Capello: Bastoni poco lucido, Pio Esposito già una realtà. Gattuso…. Pio Esposito si difende: avete sentito le sue parole? È stato netto!Pio Esposito parla chiaro e lo fa in prima persona senza girare troppo intorno alle questione che lo riguardano: le sue parole. spaziointer.it Pio Esposito rompe il silenzio: dura replica ai criticiL'attaccante dell'Inter è tornato a parlare dell'amara serata di Zenica, replicando alle critiche ricevute dopo il rigore sbagliato. sportal.it Pio Esposito ha raccontato tutta la sua grande delusione per aver fallito il rigore nella gara contro la Bosnia. - facebook.com facebook Nice interview with Pio Esposito in today's edition of Repubblica x.com