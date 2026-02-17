Torna all’Inter Marotta ha deciso | ci sono le cifre
Marotta ha deciso di tornare all’Inter perché la società ha stabilito di investire nuovamente sul mercato. La dirigenza nerazzurra si sta muovendo con decisione per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, concentrandosi su operazioni mirate e cifre precise.
Inter sempre protagonista anche sul mercato: ecco le strategie del club nerazzurro in vista del futuro. Non solo primato in classifica e imminente gara di andata degli spareggi di Champions League contro il Bodo Glimt. Tra le priorità dell’ Inter c’è anche il calciomercato e la società nerazzurra continua a monitorare diverse situazioni con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Chivu in vista del prossimo anno. Cristian Chivu (Ansa) – Calciomercato.it Uno dei nomi più caldi ad Appiano Gentile è quello di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista classe 2004 girato qualche mese fa in prestito al Pisa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Inter-Juve, Saviano attacca Serie A e Marotta: campionati falsatiRoberto Saviano torna al centro della polemica calcistica con un lungo post dedicato all’episodio Bastoni durante Inter-Juventus, che ha acceso il dibattito ... thesocialpost.it
Scaroni torna a parlare del nuovo stadio di Milan e Inter: "Sarà iconico come il vecchio San Siro" x.com
Shamrock pub Roma. The Pogues · Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah. Dopo oltre 400 giorni da quel maledetto Fiorentina Inter. Edoardo Bove torna in campo con la maglia del Watford. Buona fortuna ragazzo. @edo_bove #shamrocklovers #shamrockpubroma facebook