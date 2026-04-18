Torna l'evento 'Massa in fiore', che quest'anno include una cerimonia speciale in memoria di Giacomo, con la piantumazione di un albero di olivo donato alla città. La manifestazione prevede esposizioni di fiori, piante di varie specie e decorazioni floreali, attirando numerosi partecipanti. Tuttavia, oltre alle celebrazioni, si respira anche un’atmosfera di tristezza e di dolore per quanto accaduto.

Ci saranno colori, fiori e piante. Tantissime e di ogni varietà. Ma la tristezza, il dolore e lo sconcerto resteranno. Domani, dalle 9.30 alle 19.30, torna ’ Massa in fiore ’ in piazza Aranci ma con un’edizione composta e rispettosa del lutto che sta vivendo un’intera comunità per la morte di Giacomo Bongiorni. Dopo lunghe riflessioni, Coldiretti Massa Carrara e i commercianti del Ccn ’Massa da vivere’ hanno deciso di reagire e andare avanti, confermando l’appuntamento con la rassegna floricola, uno degli eventi di primavera più attesi e partecipati dalla città, che segna l’inizio della bella stagione. Centinaia di varietà di fiori e piante in vaso, piante grasse e alberi da frutto per arredare giardini e terrazze trasformeranno piazza Aranci in un grande giardino urbano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna ’Massa in fiore’. Un albero di olivo in dono per ricordare Giacomo

Notizie correlate

Leggi anche: Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, cosa non torna nella versione dei ragazzi dalla testata al calcio

Una fiaccolata organizzata dalla diocesi per ricordare Giacomo BongiorniMASSA – Domani (14 aprile) alle 21 è stata organizzata una fiaccolata per le strade della città di Massa.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Torna ’Massa in fiore’. Un albero di olivo in dono per ricordare Giacomo; Festa dei fiori: presentato il piano del verde.

Piante, profumi e colori: torna ‘Bologna in Fiore’. Weekend all’insegna del verde: il programmaIn piazza Minghetti e piazza del Francia, dalle 9 alle 20, tanta meraviglia e floricoltori pronti a svelare tutti i segreti del settore: dalle rose ai bonsai, fino ai ‘kokedama’. Rossi (Confesercenti) ... msn.com

Romagna in fiore: torna la rassegna musicale greenTorna dall’1 al 24 maggio la terza edizione di Romagna in fiore, la rassegna musicale ideata da Ravenna Festival per sostenere i territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023. L’iniziativa ... it.blastingnews.com

Ligue 1, il Lens ribalta il Tolosa e torna a -1 dal Psg - facebook.com facebook

#Ligue1, il Lens ribalta il #Tolosa e torna a -1 dal #Psg x.com