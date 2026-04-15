Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa cosa non torna nella versione dei ragazzi dalla testata al calcio

Due giovani sono stati fermati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, avvenuto a Massa. La versione fornita da uno di loro presenta alcune incongruenze rispetto a quanto dichiarato dagli altri testimoni e alle prove raccolte sul luogo del delitto. La ricostruzione degli eventi e le dichiarazioni dei ragazzi sono al centro delle indagini in corso, che cercano di chiarire i dettagli di quanto accaduto quella notte.

“Rissa iniziata per un comportamento delle controparti e non dei giovani”. L’avvocato Enzo Frediani, legale del 19enne Eduard Alin Carutasu, uno dei due ragazzi fermati per la morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta l’11 aprile a Massa, rende nota così la versione del suo assistito sulla rissa che ha portato al decesso dell’uomo di 47 anni. Omicidio Bongiorni, le parole dell'avvocato di Eduard Alin Carutasu I motivi della rissa Omicidio Giacomo Bongiorni, il calcio in testa Omicidio Bongiorni, le parole dell’avvocato di Eduard Alin Carutasu Nella puntata del 15 aprile di Ore 14, è stato intervistato Enzo Frediani, legale di Eduard Alin Carutasu.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, cosa non torna nella versione dei ragazzi dalla testata al calcio Notizie correlate Leggi anche: Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, uno dei minorenni è un pugile: ha detto di aver reagito "dopo una testata" Leggi anche: La versione alternativa della morte di Giacomo Bongiorni a Massa: la testata e i video senza bottiglie Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ucciso davanti al figlio, Giacomo morto per i colpi alla testa; Omicidio a Massa, chi ha colpito per primo? Sono 5 gli indagati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni; Omicidio Bongiorni, cosa sappiamo sul pestaggio di Massa: il punto sulle indagini; La compagna di Giacomo, massacrato in piazza: Il figlio gli teneva la mano e gli diceva ‘alzati, papà’. Non è caduto: lo hanno ammazzato di botte. Omicidio a Massa, uno dei fermati: Bongiorni ha dato testata al mio amicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, oggi udienza di convalida per due dei fermati ... tg24.sky.it Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, l'autopsia conferma un'emorragia cerebrale: con cosa è compatibileNuovi dettagli sull'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa sono emersi dall'autopsia condotta sul corpo dell'uomo morto durante un pestaggio. virgilio.it Omicidio di Massa: cosa è emerso al termine degli interrogatori - Ancora nuovi dettagli sulla morte di Giacomo Bongiorni facebook Omicidio a Massa, la famiglia di Giacomo Bongiorni nel dolore: "Siamo distrutti". #ignotox x.com