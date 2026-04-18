Il 13 dicembre 2015, dalla stazione ‘Ancona Marittima’ è partito l’ultimo treno diretto verso ‘Ancona Centrale’. Da quel giorno, non sono stati effettuati più collegamenti ferroviari tra le due stazioni. La linea ha sospeso le corse e non sono stati annunciati ripristini immediati. La notizia ha attirato l’attenzione di chi utilizza regolarmente il servizio di trasporto locale.

Il 13 dicembre 2015 dalla stazione ‘Ancona Marittima’ è partito l’ultimo treno verso ‘Ancona Centrale’. Da quel giorno, era una domenica, i convogli dedicati soprattutto ai pendolari nei giorni feriali che raggiungevano il centro cittadino all’interno del porto, hanno smesso di fare la spola e il collegamento è stato interrotto. Una decisione presa da Rete Ferroviaria Italiana a cui Regione e Comune si sono accodati alla luce delle interferenze provocate dai passaggi a livello capaci di rallentare il flusso del traffici su gomma in maniera pesante e anche per i costi dell’impresa. La volontà dell’attuale sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, supportato dalla filiera di centrodestra e da una nuova visione d’insieme proprio di Rfi, è stata subito chiara: "Voglio riattivare il collegamento".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torna il treno alla Marittima

Thailand’s Hidden Coastal Town Completely Surprised Me

Notizie correlate

Torna il Salone dello Studente di Campus: alla stazione marittima oltre 7mila studentiAlla Stazione Marittima la terza edizione dell’evento dedicato alle scelte post-diploma: oltre 25 tra università, ITS Academy, scuole di alta...

Campiglia Marittima | Vaga sui binari del treno, 45enne salvato e denunciato per interruzione di pubblico servizioSono stati chiamati per un intervento nelle vicinanze della stazione di Campiglia Marittima dove, secondo quanto segnalato, un uomo stava vagando...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Viaggiare gratis in Europa per chi ha 18 anni: come funziona; Torna DiscoverEU: treni gratuiti in Europa per ragazzi di 18 anni - Nos Alpes; Torna il treno alla Marittima; Frana Petacciato. Ecco il primo treno che torna sulla ferrovia Adriatica dopo giorni di stop - VIDEO.

Torna il Treno del Ricordo per non dimenticare le vittime delle FoibeSi è tenuta alla Stazione Ostiense di Roma la cerimonia per l'arrivo del 'Treno del Ricordo', il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani giunto quest'anno alla terza edizione. Il Treno ... ansa.it

Ferrovia Roma Nord, il treno rigenerato torna in servizio: in un anno guasti calati del 98%Sembra nuovo di zecca. Una trasformazione profonda, non solo estetica, della quale potranno beneficiare i pendolari della ferrovia Roma Nord. È tornato, ed è pronto a entrare in servizio il 10 aprile, ... romatoday.it

Ligue 1, il Lens ribalta il Tolosa e torna a -1 dal Psg - facebook.com facebook

#Ligue1, il Lens ribalta il #Tolosa e torna a -1 dal #Psg x.com