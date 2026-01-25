Campiglia Marittima | Vaga sui binari del treno 45enne salvato e denunciato per interruzione di pubblico servizio

A Campiglia Marittima, un uomo di 45 anni è stato trovato nei pressi dei binari del treno e, dopo essere stato salvato, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. L'intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione riguardante una persona che si aggirava nella zona della stazione, evidenziando l'importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di potenziale pericolo.

Sono stati chiamati per un intervento nelle vicinanze della stazione di Campiglia Marittima dove, secondo quanto segnalato, un uomo stava vagando intorno ai binari del treno. Ed è stato quando sono arrivati sul posto che i carabinieri della stazione di Venturina Terme hanno effettivamente.

