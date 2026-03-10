Torna il Salone dello Studente di Campus | alla stazione marittima oltre 7mila studenti

Torna a Salerno il Salone dello Studente organizzato da Campus, con oltre 7.000 studenti attesi alla Stazione Marittima nei giorni 11 e 12 marzo. È alla sua terza edizione e si svolge come evento di orientamento dedicato alle scelte post-diploma. La manifestazione si svolge presso la Stazione Marittima e coinvolge studenti provenienti dalla città e da zone limitrofe.

Alla Stazione Marittima la terza edizione dell'evento dedicato alle scelte post-diploma: oltre 25 tra università, ITS Academy, scuole di alta formazione e accademie a confronto Tutto pronto per la terza edizione del Salone dello Studente di Salerno, l'evento di orientamento alle scelte post-diploma di Campus (11-12 marzo, Stazione Marittima, 9.00-13.30, ingresso gratuito e possibilità di collegarsi in streaming), al quale sono attesi oltre 7mila ragazzi e ragazze. La manifestazione si rivolge agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, in particolare agli oltre 16mila giovani della Provincia che saranno impegnati con l'Esame di Maturità e dovranno scegliere il percorso da intraprendere.