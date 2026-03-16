Roma si appresta a vivere un weekend dedicato allo sport con l’evento Acea Water Fun Run, una corsa di 5 chilometri aperta a tutti in programma sabato 21 marzo. La manifestazione si svolge in città e anticipa la partenza della Acea Run Rome The Marathon, una delle principali maratone europee. La corsa coinvolge numerosi partecipanti e si svolge nel centro storico.

Roma si prepara a vivere un grande weekend di sport con la Acea Water Fun Run – Saturday 5K, la stracittadina in programma sabato 21 marzo che anticipa la Acea Run Rome The Marathon, una delle maratone più importanti d’Europa. La corsa, aperta a tutti senza limiti di età o preparazione atletica, rappresenta un appuntamento pensato per famiglie, gruppi di amici e appassionati di sport che vogliono partecipare alla festa della maratona in modo accessibile e divertente. I partecipanti potranno scegliere se correre o camminare lungo il percorso di 5 chilometri nel cuore della Capitale. La partenza è prevista dai Fori Imperiali, uno dei luoghi simbolo di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Acea Water Fun Run, la corsa di 5 km per tutti apre la festa della Maratona di Roma

Articoli correlati

Torna la “Maratona dell'Acqua”: Acea sponsor della 31ª edizione della “Acea Run Rome The MarathonRoma, 13 marzo 2026 – La Città Eterna si prepara ad accogliere la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in...

Torna la "Maratona dell'Acqua": Acea sponsor della 31esima edizione della "Acea run Rome the Marathon"La Città Eterna si prepara ad accogliere la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in Italia e tra i più...

Una selezione di notizie su Acea Water Fun

Temi più discussi: Acea Water Fun Run - Saturday 5k, la corsa che accende la Capitale prima della grande maratona; Sabato 21 marzo la Acea Water Fun Run, l'antipasto della maratona di Roma; ''Straordinaria Acea Run Rome The Marathon''; In 36mila al via alla Acea Run Rome Marathon.

Sabato 21 marzo la Acea Water Fun Run, l'antipasto della maratona di Roma5km per la stracittadina della maratona di Roma che si corre nel giorno della vigilia. C'è anche la stracanina e il villaggio con tante attività e giochi per bambini e ragazzi ... tuttosport.com

Presentata l'Acea Run Rome The Marathon, 36mila al viaL'Assessore allo Sport Alessandro Onorato: 36mila atleti, 166 Nazioni, vogliamo continuare ad alzare il livello ... corrieredellosport.it

ACEA WATER FUN RUN - Accendi il tuo sorriso. Accendi i tuoi passi. La giornata perfetta esiste! Sabato 21 marzo torna la #FunRun, i 5 km più felici dell’anno nella magia senza tempo di Roma! Iscriviti ora ow.ly/apHT50Ynm44 #RunRomeTheMarathon x.com

ACEA WATER FUN RUN - Accendi il tuo sorriso. Accendi i tuoi passi. La giornata perfetta esiste! Sabato 21 marzo torna la #FunRun, i 5 km più felici dell’anno nella magia senza tempo di Roma! Questa non è una gara: è una festa. Di risate, energia e movi - facebook.com facebook