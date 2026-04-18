Torna Bologna Festival | La musica risplende

Torna a Bologna il festival musicale che quest'anno celebra la sua 45ª edizione con il titolo

di Stefano Marchetti Sotto le Due Torri ’la musica risplende’ con la 45ª edizione di Bologna Festival che avrà la sua ‘ouverture’ ufficiale mercoledì 29 all’auditorium Manzoni con il concerto della Chamber Orchestra of Europe diretta da Sir Simon Rattle, in un programma che accosta la geometria della ’Musica per archi, percussioni e celesta’ di Bartók alla sospensione metafisica della ’Sarabanda del Doktor Faust’ di Busoni fino alla Quarta Sinfonia di Brahms. Guidato dalla sovrintendente e direttrice artistica Maddalena da Lisca, il Festival si articola in dieci rassegne che si snodano fra teatri, musei, chiostri, università, chiese e persino in una birreria.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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