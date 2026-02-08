Galbiate cinquanta sfumature di giallo | la sabbia del Sahara colora il cielo della Brianza

Il cielo di Galbiate si tinge di giallo, come se il deserto del Sahara avesse deciso di trasferirsi sulla Brianza. La sabbia proveniente dal Nord Africa si è depositata nell’aria, dando al cielo un colore insolito e intenso. Molti cittadini hanno notato questa insolita sfumatura e si sono chiesti cosa stia succedendo. Nessun trucco, nessun inganno: solo la natura che ci sorprende ancora una volta.

Galbiate (Lecco), 8 febbraio 2026 – Cinquanta sfumature di giallo. Senza trucco, senza inganno, senza filtri, né ritocchi. Il cielo sopra Galbiate ieri al tramonto si è tinto di giallo, anzi di gialli, di diverse gradazioni: da un giallo tenue a un giallo intenso tanto da virare verso l'arancione, attraverso tante altre nuance. Lo spettacolo della natura è stato immortalato da Gianmario Maver, appassionato di montagna e natura di 66 anni. Con una foto scattata con il suo cellulare da Somasca di Vercurago, dall'altra parte del lago di Garlate, ha catturato l' incredibile momento: il campanile della chiesa che si staglia sul centro abitato, le colline e le montagne di sfondo, e poi, appunto, il cielo di diverse tonalità di giallo.

