Udine si colora di carnevale torna la sfilata dei carri allegorici | ecco quando sarà

Udine si prepara a tornare nel vivo del Carnevale con la sfilata dei carri allegorici. Dopo il grande successo dell’anno scorso, gli organizzatori hanno confermato che la parata si terrà nel centro cittadino. Molti cittadini e visitatori si sono già messi in fila per assistere alla tradizione colorata e festosa, che quest’anno promette ancora più spettacolo. La città si riempirà di musica, maschere e allegria, come succede da anni.

Il calendario prenderà il via giovedì 12 febbraio, in occasione del giovedì grasso. Lunedì 16 febbraio sarà la giornata clou del carnevale con la sfilata dei carri mascherati Dopo l’ottima risposta di pubblico registrata nel 2025, Udine si prepara a vivere una nuova edizione del Carnevale con il ritorno dei carri allegorici in centro città. Anche nel 2026, infatti, la sfilata dei carri mascherati sarà il momento centrale della manifestazione, confermandosi come l’appuntamento più atteso dell’intero programma. Il calendario prenderà il via giovedì 12 febbraio, in occasione del Giovedì Grasso. In piazza Matteotti sono previste attività di truccabimbi dalle 14 alle 17.🔗 Leggi su Udinetoday.it

