Torino polizia ferma un uomo per tentata rapina impropria contro anziani

A Torino, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’arresto è stato effettuato per un episodio di tentata rapina impropria ai danni di anziani. L’individuo è stato fermato durante un intervento presso il luogo dell’accaduto, e successivamente è stata disposta la misura restrittiva. L’indagine è ancora in corso per verificare eventuali altri episodi collegati.

A Torino la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, gravemente indiziato di aver commesso una serie di reati ai danni di anziani, tra cui tentata rapina impropria, furto aggravato in abitazione e indebito utilizzo di carte di pagamento elettronico. Le indagini hanno permesso di ricostruire un sistematico e spregiudicato modus operandi messo in atto a partire dal 24 febbraio scorso ai danni di cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel capoluogo piemontese. Secondo quanto emerso, l’indagato agiva in concorso con un complice, al momento ancora ignoto. La tecnica utilizzata era quella del “ finto Carabiniere “: mentre il complice agganciava telefonicamente le vittime, il malfattore si presentava presso le loro abitazioni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, polizia ferma un uomo per tentata rapina impropria contro anziani Notizie correlate Leggi anche: Rapina una guardia giurata della pistola, poi spara contro la polizia: uomo in gravi condizioni Leggi anche: Dopo un diverbio, colpisce alla testa un uomo di 86 anni: arrestato per tentata rapina Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torino: la Polizia di Stato ferma un uomo per rapine in due farmacie; Follia a Torino: in sedia a rotelle spara con un fucile contro il bar. Aveva una granata in bocca; Torino, inaugurazione militarizzata alla Casa di Comunità un atto di propaganda della destra; Torino: 2 operazioni anti-droga hanno portato all’arresto di 6 uomini. Torino, polizia ferma un uomo per tentata rapina impropria contro anziani(LaPresse) A Torino la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, ... stream24.ilsole24ore.com Con un grosso coltello rapina una farmacia e poi tenta un altro colpo: fermato dalla PoliziaLa Polizia di Stato ha fermato a Torino un cittadino italiano gravemente sospettato di aver commesso, il giorno precedente, una rapina e un tentativo di rapina in due farmacie del centro città. Le ... torinoggi.it Fino al 28 giugno 2026 l’Associazione culturale Torino Comics propone nella Sala delle Arti del Parco Generale Dalla Chiesa di Collegno una mostra dedicata a Milo Manara, main guest della trentesima edizione di Torino Comics. TUTTI I DETTAGLI E ALTR facebook Politecnico di Torino, saltano i test d’ingresso. Centinaia di studenti rimandati a casa per un guasto al sistema informatico x.com