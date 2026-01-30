Dopo un diverbio colpisce alla testa un uomo di 86 anni | arrestato per tentata rapina

Da lecceprima.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla polizia di Lecce dopo aver colpito un anziano di 86 anni durante un diverbio. La scena si è svolta in strada, e l’episodio ha portato all’intervento immediato delle volanti. L’uomo è stato fermato con l’accusa di tentata rapina, ma al momento si trova in stato di fermo.

Gli agenti delle volanti hanno fermato un 41enne senza fissa dimora. La scena è stata ripresa da un video di sorveglianza. Alla base dell’accaduto ci sarebbe stato il rifiuto dell’anziano davanti a una richiesta di denaro LECCE – Un uomo di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina dagli agenti delle volanti della questura di Lecce per aver colpito, dopo un breve diverbio, un anziano di 86 anni. L’episodio è avvenuto ieri in via Adriatica, a Lecce, attorno alle 12.30. Immediato l’intervento di alcuni passanti che hanno prestato i primi soccorsi al malcapitato e segnalato l’accaduto alla centrale operativa del 112.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

