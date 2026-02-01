Rapina una guardia giurata della pistola poi spara contro la polizia | uomo in gravi condizioni

Questa mattina, un uomo ha rapinato una guardia giurata portandole via la pistola. Poco dopo, ha visto una volante della polizia e ha iniziato a sparare contro gli agenti. La sparatoria è finita con l’uomo in gravi condizioni. La polizia sta indagando per capire cosa abbia spinto il sospetto a reagire in questo modo.

Nessun agente è rimasto ferito. La sparatoria è avvenuta in zona Corvetto, a Milano Prima ha rapinato un vigilante della pistola, poi ha visto una volante della polizia e gli ha sparato contro. Ennesimo episodio di violenza a Milano. Gli agenti hanno risposto al fuoco e colpito l'uomo, che adesso si trova all'ospedale Niguarda dove è stato trasportato d'urgenza. La sparatoria è avvenuta domenica 1 febbraio in zona Corvetto a Milano. Secondo quanto ricostruito da MilanoToday l'uomo di origini asiatiche è rimasto ferito in modo gravissimo in piazza Federico Mistral, dopo una sparatoria nella quale nessun agente è rimasto ferito.

Un uomo ha rapinato una guardia giurata e le ha preso la pistola.

Un giovane di 25 anni ha rapinato una guardia giurata a Rogoredo, prendendole la pistola e colpendola alla testa con un bastone.

