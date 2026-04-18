torino milano a 5g wi fi a bordo stabile

Il gruppo FS ha iniziato una sperimentazione della rete 5G sulla linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Milano. La prova interessa una tratta di circa 60 chilometri tra Torino e Greggio. A bordo dei treni coinvolti nella sperimentazione, sarà possibile utilizzare una connessione Wi-Fi stabile grazie alla nuova rete 5G. La sperimentazione è una delle iniziative in corso per migliorare la connettività durante i viaggi ferroviari.

Gruppo FS ha avviato la sperimentazione della propria rete 5G lungo la linea AVAC Torino - Milano, su una tratta di circa 60 chilometri tra Torino e Greggio. L’iniziativa rappresenta una prima fase di test nell’ambito del progetto di connettività proprietaria del Gruppo, sviluppato per supportare l’innovazione tecnologica del sistema ferroviario e dei servizi ai passeggeri. Completata a inizio ottobre l’infrastruttura del progetto pilota, sono attualmente in corso le attività di verifica delle performance della rete in contesto operativo reale. La sperimentazione è finalizzata a valutare qualità e continuità della connessione, anche in galleria e alle alte velocità, oltre a definire l’architettura tecnologica per eventuali sviluppi futuri.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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