A Torino, il Cinema Massimo si appresta ad accogliere un evento speciale sabato 18 aprile alle 18. È prevista l’anteprima di un nuovo lungometraggio intitolato Sensualità a corte – Il film. Il film, prodotto dai membri della Gialappa’s, ha già attirato l’attenzione e i biglietti sono tutti esauriti. La serata rappresenta un momento di interesse per gli appassionati di cinema e per la comunità locale.

Il Cinema Massimo di Torino si prepara a ospitare, nella serata di questo sabato 18 aprile alle ore 18, l’anteprima assoluta di un progetto che sta già facendo discutere la città: il lungometraggio Sensualità a corte – Il film. Nonostante la lamentela mossa dalla direttrice del Lovers Film Festival, Vladimir Luxuria, riguardo all’assenza di pellicole italiane tra quelle in concorso per questa 41esima edizione, l’evento fuori programma ha già generato un vero e proprio terremoto digitale, con le prevendite che hanno un assalto massiccio al sito ufficiale dell’organizzazione, portando i biglietti, venduti a prezzi compresi tra i 5,50 e i 7,50 euro, quasi all’esaurimento totale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, il film della Gialappa’s conquista il cinema: sold out!

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