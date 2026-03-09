Il Sacro Cuore conquista il botteghino | il film è tra i più visti al cinema in Italia

Il film Sacro Cuore è entrato nelle sale italiane e ha riscosso immediatamente grande successo tra gli spettatori. Fin dalla prima proiezione, il film ha registrato alti numeri di incasso e ha attirato un numero significativo di persone in sala. Le proiezioni successive hanno confermato la sua popolarità, posizionandolo tra i titoli più visti al cinema in Italia.

Arrivato al cinema il docufilm Sacro Cuore ha da subito conquistato il pubblico italiano e ha raggiunto fin dalla prima proiezione un enorme successo. Tanto atteso in Italia, dal 2 marzo è nelle sale cinematografiche il docufilm Sacro Cuore – il suo regno non avrà mai fine. È il documentario diretto da Steven e Sabrina Gunnell, che racconta la devozione al Sacro Cuore di Gesù diffusa in tutto il mondo da diversi secoli. In Francia aveva avuto un successo strepitoso l’anno scorso, alla sua prima uscita, nonostante un feroce boicottaggio da parte di ambienti politici francesi. Era stata impedita la pubblicità del docufilm nei manifesti pubblicitari nelle metropolitane e su altri mezzi di trasporto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il Sacro Cuore conquista il botteghino: il film è tra i più visti al cinema in Italia Articoli correlati Buen camino, il film di Zalone è solo 30mo tra i più visti in ItaliaBuen ritiro potrebbe piazzarsi trentesimo qualora registrasse altri due milioni di paganti posizionandosi tra ET e Serafino. "Sacro Cuore. Il Suo Regno non avrà mai fine". Ora anche in Italia il film religioso campione d'incassi in Francia. Un segno sorprendente in controtendenzaUn ritorno al cuore del Cristianesimo che viene da una nazione fino ad oggi famosa per l'abbandono della fede cristiana: la Francia, dove oggi però... Contenuti e approfondimenti su Sacro Cuore Temi più discussi: Il docufilm sul Sacro Cuore che batte i kolossal al botteghino; Il doc Sacro Cuore conquista il primato – Il box office di lunedì 2 marzo; Il film religioso Sacro Cuore batte Hollywood al botteghino con incassi record; Incidente a Giugliano: auto si ribalta in via Oasi Sacro Cuore. Sacro cuore o del cinema che converte. Il racconto di CiccottiDa quando la televisione ha sviluppato il genere inchiesta/reportage, il documentario classico che, sino agli anni Sessanta, vedevamo al cinema, è scomparso dalle sale. Raramente distributori ed eserc ... formiche.net Il docufilm sul Sacro Cuore che batte i kolossal al botteghinoSacro Cuore – Il suo regno non avrà mai fine domina il botteghino italiano dopo il successo francese: un docufilm senza pubblicità di massa che sta conquistando il pubblico ... famigliacristiana.it SACRO CUORE è il film-documentario che ripercorre le apparizioni del Sacro Cuore di Gesù a Margherita Maria Alacoque, intrecciandole con testimonianze di vita contemporanea, dai percorsi diversi e spesso lontani. Un racconto che unisce storia, spiritualit - facebook.com facebook #Gasperini all'Università del Sacro Cuore: il suo "Dajeee" è già iconico! #ASRoma x.com