A Tirrenia la Finale Nazionale di primo livello della Divisione Calcio Paralimpico | vince il Torino FD

A Tirrenia si è disputata la Finale Nazionale di primo livello della Divisione Calcio Paralimpico, con la vittoria del Torino FD. Durante l’evento sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni calcistiche, che hanno commentato l’importanza di questa manifestazione. La giornata ha visto coinvolti numerosi atleti e addetti ai lavori, lasciando un segno nei partecipanti e nelle rispettive squadre. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e media presenti sul luogo.

Gravina: "Questo è il calcio che non vuole lasciare indietro nessuno". Carraro: "Una giornata che resterà nei ricordi di tutti gli atleti". Presente al CPO Giancarlo Antognoni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A Tirrenia la Finale Nazionale di primo livello della Divisione Calcio Paralimpico: vince il Torino FD Notizie correlate Calcio balilla paralimpico, Pro Sport Ravanusa alla finale nazionaleLa Pro Sport Ravanusa parteciperà alla finale della Coppa Italia di calcio balilla paralimpico dal 17 al 19 aprile a Besozzo, in provincia di Varese. Leggi anche: Calcio a 5: Accoppiamenti Quarti di Finale della Coppa Divisione annunciati! Scopri le sfide! Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: A Tirrenia la Finale Nazionale di primo livello della Divisione Calcio Paralimpico: trionfo del Torino FD; L'esito del sorteggio della Finale nazionale del Primo Livello, in programma a Tirrenia sabato 18 aprile; Sorrisi e fair play, la Finale Nazionale di Tirrenia è un tripudio di sogni. Antognoni: Per me avete vinto tutti; Divisione Calcio Paralimpico, tutto pronto a Tirrenia: otto squadre si sfidano per lo scudetto. Divisione Calcio Paralimpico, tutto pronto a Tirrenia: otto squadre si sfidano per lo scudettoROMA - Tirrenia, Coverciano e Roma: un tris di eventi è in calendario in questa primavera per la Divisione Calcio Paralimpico della Figc, con la stagione 2025/26 della competizione 'Il Calcio è di Tut ... msn.com A SALERNO LA FINALE NAZIONALE DI GIOCAMATH Quattro studenti dell’ Istituto Comprensivo "Casa del Fanciullo" hanno raggiunto un risultato di grande rilievo: la qualificazione alla Finale Nazionale di GiocaMath. Si tratta di Giulia Governanti, Gianni Sala - facebook.com facebook