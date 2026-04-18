torcia olimpica regalata al comune

La torcia olimpica è stata consegnata al Comune di Assago e si prepara a essere portata in visita nella città. La fiamma, simbolo delle Olimpiadi invernali, arriverà nelle mani delle autorità locali prima di essere trasferita ai portatori ufficiali. La cerimonia di consegna si svolgerà nelle prossime ore, con la presenza di rappresentanti della Fondazione Milano Cortina 2026 e altre figure coinvolte nell'organizzazione.

La fiamma olimpica sta per accendere Assago. Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò e l’ad Andrea Wmier, hanno comunicato al sindaco Graziano Musella la decisione di donare al Comune la torcia olimpica: "un gesto simbolico, che lega la città ai principi più alti dello sport e alla tradizione olimpica italiana". Dopo il lungo viaggio iniziato a Osaka, con tappe in Grecia e lungo tutta la penisola, la torcia troverà così la sua casa ad Assago. "La torcia, emblema di passione, impegno e unità, diventerà parte del patrimonio della comunità assaghese - ha dichiarato il sindaco - Un riconoscimento importante, giunto...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Milano Cortina 2026, fiaccola accesa da Malagò: Mi aspetto 20 medaglie

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