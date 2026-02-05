La fiaccola olimpica delle Olimpiadi 2026 sta per arrivare alla fine del suo percorso. Mancano poche tappe e la cerimonia di apertura a San Siro è ormai alle porte, con il braciere che verrà acceso e che arderà per tutta la durata dei Giochi. Anche se manca ancora qualche giorno, si può già immaginare quale sarà il suo significato e come verrà ricordata questa manifestazione.

Cosa resterà del viaggio della fiaccola olimpica delle Olimpiadi 2026? Mancano ancora le ultime tappe e soprattutto la cerimonia d’apertura, quando a San Siro sarà acceso il braciere che arderà per tutta la durata dei Giochi ma forse possiamo già farci un’idea. D’altra parte, è stato un tema di cui si è parlato moltissimo nelle ultime settimane. C’è stato uno strano paradosso. In tutte le città in cui ha fatto tappa, la fiaccola è stata accolta da festosa curiosità. Allo stesso tempo, però, l’attesa per il suo passaggio non è stata certo quella delle grandi occasioni e i più distratti lo sono venuti a sapere all’ultimo momento o solo a cose fatte. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il senso della torcia olimpica

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

A due settimane dall'inizio dei Giochi di Milano-Cortina 2026, la torcia olimpica ha proseguito il suo percorso a Venezia, dopo aver attraversato Mestre tra i cittadini.

La torcia olimpica è arrivata a Monza tra le strade affollate di persone.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il viaggio della torcia olimpica

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: I ragazzi di PizzAut con la torcia olimpica: la fiamma dell'inclusione; Gli atleti della DCP tedofori della Fiamma Olimpica a Bergamo. Lo ricorderanno per tutta la vita; ? Fiamma olimpica a Merate: una settimana di eventi con Paola Magoni, film e mascotte; A Sondrio rimossi (o oscurati) numerosi cestini: ecco il motivo.

Una leggenda a Gallarate. Treccine, torcia e mosse sotto una finta nevicata. Il tedoforo è Snoop DoggIl centro cittadino è stato letteralmente invaso da migliaia di persone . In piazza Libertà è arrivato un ospite d’eccezione: l’icona globale della musica rap. msn.com

Torcia Olimpica a Milano, percorso e orari il 4, 5 e 6 febbraio: le ultime tappe prima delle OlimpiadiLa Torcia Olimpica arriva a Milano: da oggi, mercoledì 4 febbraio, fino a venerdì 6 febbraio, la fiamma attraverserà l'hinterland e i luoghi simbolo ... fanpage.it

Tanta confusione e tanti rumors sulla staffetta della torcia olimpica. In mezzo a candidature, nomi e strategie, rischiamo di dimenticare il senso più profondo di quel gesto. Noi una risposta l’abbiamo. Chi può davvero rappresentare l’Italia alle Olimpiadi invernal facebook

L’Italia si prepara a Milano-Cortina 2026: verifiche sulle sedi, staffetta della torcia e celebrazioni culturali MILANO (ITALPRESS) – A soli sei giorni dall’apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, le arene sono alle prese con gli ultimi test, men x.com