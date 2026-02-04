L' arrivo della Torcia olimpica a Monza

Da ilgiorno.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La torcia olimpica è arrivata a Monza tra le strade affollate di persone. Nonostante il freddo e la pioggia, migliaia di cittadini si sono radunati per salutare i portatori della fiaccola, applaudendo e vivendo un momento di festa. La città si è fermata per qualche ora, con i partecipanti che hanno corso tra gli applausi e l’entusiasmo generale.

Una grande festa che ha richiamato migliaia di persone ad accogliere e applaudire i tedofori nonostante il freddo e la pioggia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l arrivo della torcia olimpica a monza

© Ilgiorno.it - L'arrivo della Torcia olimpica a Monza

Approfondimenti su Torcia Olimpica

Attesa a Monza per l'arrivo dei tedofori e della fiamma olimpica a Monza

A Monza, la gente si raduna lungo le strade per assistere all’arrivo dei tedofori con la fiaccola olimpica.

Mostre, dibattiti e spettacoli. Castellanza celebra l’arrivo della torcia olimpica

Castellanza si prepara a vivere un momento speciale mercoledì.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il viaggio in Italia della Torcia Olimpica e Paralimpica | Milano Cortina 2026

Video Il viaggio in Italia della Torcia Olimpica e Paralimpica | Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Torcia Olimpica

Argomenti discussi: Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica; Sabato 31 gennaio la Fiamma Olimpica arriva in Valtellina; Il percorso della Torcia Olimpica a Milano e dintorni: dove seguirla e a che ora vederla; La Fiamma Olimpica entra a Milano: le ultime tappe prima di San Siro.

Torcia Olimpica a Milano, percorso e orari il 4, 5 e 6 febbraio: le ultime tappe prima delle OlimpiadiLa Torcia Olimpica arriva a Milano: da oggi, mercoledì 4 febbraio, fino a venerdì 6 febbraio, la fiamma attraverserà l'hinterland e i luoghi simbolo ... fanpage.it

Torcia olimpica a Como, anche Fabregas tra i tedoforiComo ha ospitato il finale della tappa 58 della staffetta della torcia olimpica di Milano Cortina 2026. La torcia è partita da Dalmine e ha attraversato diverse località del Nord Italia. L’arrivo è ... tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.