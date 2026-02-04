L' arrivo della Torcia olimpica a Monza

La torcia olimpica è arrivata a Monza tra le strade affollate di persone. Nonostante il freddo e la pioggia, migliaia di cittadini si sono radunati per salutare i portatori della fiaccola, applaudendo e vivendo un momento di festa. La città si è fermata per qualche ora, con i partecipanti che hanno corso tra gli applausi e l’entusiasmo generale.

