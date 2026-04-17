Durante il CinemaCon di Las Vegas, Paramount Pictures ha annunciato che la sceneggiatura di Top Gun 3 è in fase di scrittura. La produzione del film è confermata e prevede il ritorno di Tom Cruise nel ruolo di Maverick. La notizia riguarda uno dei franchise di action più noti e apprezzati, con l’obiettivo di portare nuovamente sul grande schermo questo capitolo della saga.

Top Gun 3 sarà realtà! Durante il CinemaCon di Las Vegas, Paramount Pictures ha confermato che è attualmente in fase di scrittura la sceneggiatura del nuovo capitolo della saga, destinato a riportare sul grande schermo uno dei franchise action più amati di sempre. Tom Cruise tornerà a vestire i panni di Maverick. Ecco cos’altro sappiamo. Nel mondo di Top Gun. Stando a quanto leggiamo, Tom Cruise dovrebbe tornare prevedibilmente a vestire i panni del leggendario Pete “Maverick” Mitchell, mentre il produttore Jerry Bruckheimer sarà nuovamente coinvolto nel progetto. La sceneggiatura è affidata a Ehren Kruger, già autore del precedente film, a conferma della volontà dello studio di mantenere continuità con il successo recente.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Top Gun 3: è ufficiale, si farà! Tom Cruise torna nei panni di Maverick

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Annunciato al CinemaCon che Top Gun 3 è attualmente in fase di pre produzione. x.com