Nella vasca espositiva di Federico Fellini, situata al Binario 7, è allestita la mostra di pittura intitolata ’Too close’. L’esposizione comprende quindici tele realizzate dall’artista Davide Carafòli. La mostra offre una panoramica delle sue opere, tutte esposte all’interno di questa area dedicata dell’edificio. La rassegna rimarrà visitabile per un certo periodo, permettendo al pubblico di osservare da vicino le diverse sfumature della sua produzione artistica.

La vasca espositiva Federico Fellini ospita la mostra di pittura ’ Too close ’, 15 tele di Davide Carafòli. È un’ esperienza di arte concettuale che "trasforma lo spettatore in esploratore, costringendolo a mettere a fuoco i grandi temi del nostro tempo". Un progetto di Davide Carafòli con il contributo della copywriter Caterina Di Noto e della visual artist Guendalina Cloe Montoli che nasce dalla collaborazione tra professionalità diverse, accomunate dall’obiettivo "di generare un impatto culturale e sociale di riflessione e di azione". In calendario alle 18.30 di giovedì l’incontro “La giusta distanza: immagine, scena e percezione tra arte visiva e teatro“.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Too close’ nella vasca del Binario 7. La giusta distanza in quindici tele

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