Stasera su La7 debutta “La Giusta Distanza”, un programma ideato da Roberto Saviano che combina elementi di racconto documentario e narrazione. Il conduttore si propone di esplorare alcuni dei crimini e misteri più noti della storia italiana attraverso un approccio che unisce testimonianze e ricostruzioni. La trasmissione si rivolge a un pubblico interessato a conoscere dettagli e vicende legate ai fatti narrati.

Debutta su La7 questa sera La Giusta Distanza, programma ideato da Roberto Saviano che unisce racconto documentario e narrazione per esplorare alcuni dei crimini e dei misteri più emblematici della storia italiana. Anticipazioni dell’11 marzo 2026. In sei puntate, lo scrittore mette in relazione destini apparentemente lontani, mostrando come vite diverse possano sfiorarsi e influenzarsi attraverso eventi che hanno segnato il Paese. La prima puntata parte dalla Sicilia e dalla strage di Capaci. Al centro del racconto, due figure agli estremi opposti: da un lato la magistrata Francesca Morvillo, una delle prime donne a entrare nel cuore della... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Roberto Saviano debutta su La7 con La Giusta Distanza

Articoli correlati

La giusta distanza: il nuovo programma di Roberto Saviano stasera su La7Questa sera, mercoledì 11 marzo, debutta su La7 in prima serata La Giusta Distanza, una nuova serie documentaristica ideata e narrata da Roberto...

Saviano il ritorno (sempre su La7): in tv con una docu-serie tra mafia, camorra e lezioni da maestrino del mainstreamRoberto Saviano è tornato “in mezzo alla strada”, come ama dire lui con quel piglio da intellettuale on the road che però non ha nulla della libertà...

Altri aggiornamenti su Roberto Saviano

Temi più discussi: Roberto Saviano presenta: 'La giusta distanza', da Mercoledì 11 Marzo alle 21.15; Roberto Saviano, le anticipazioni de La giusta distanza: di cosa parla il nuovo programma di La7; Roberto Saviano, tra camorra e palloni da calcio: quattro destini e una sola passione nel film ispirato al suo romanzo; The Jackal, dalle parodie di Gomorra alla prima serata Rai2: l'ascesa del collettivo napoletano da Youtube alla televisione.

La giusta distanza: il nuovo programma di Roberto Saviano stasera su La7Al via stasera, mercoledì 11 marzo, il nuovo programma di La7 La giusta distanza, condotto da Roberto Saviano. Dove vederlo e le anticipazioni ... gazzetta.it

Roberto Saviano su La7 con La giusta distanzaIn ognuna delle sei puntate si fondono documentario e racconto per esplorare alcuni dei crimini più tristemente noti della storia italiana ... sorrisi.com

Ieri ho videochiamato Roberto Saviano per fargli un "in bocca alla lupa" per stasera. Oggi infatti è un bel giorno: sarà in onda in prima serata su La7 con "La giusta distanza". Sette puntate su quello che possiamo essere, e su quello che possiamo diventare. Q - facebook.com facebook

#latorredibabele Roberto Saviano spiega perché il capitalismo contemporaneo stia assumendo sempre più alcune logiche tipiche delle mafie, citando l’esempio delle banche. x.com