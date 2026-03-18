Questa sera, mercoledì 18 marzo, Roberto Saviano torna in onda con la sua trasmissione, dopo il debutto della settimana precedente. Il programma si concentra sui pentiti di criminalità organizzata, analizzando le loro testimonianze e i dettagli emersi nel corso delle interviste. La puntata si concentra sulle rivelazioni fornite dai collaboratori e sui temi trattati durante le conversazioni.

Dopo il debutto della scorsa settimana, Roberto Saviano torna questa sera, mercoledì 18 marzo, con una nuova puntata de La Giusta Distanza, il programma di prima serata di La7 che unisce racconto documentario e narrazione per esplorare alcuni dei crimini e dei misteri più emblematici della storia italiana. Anticipazioni del 18 marzo 2026. La serata si concentra su due pentiti che hanno aperto mondi fino ad allora impenetrabili: quelli delle Brigate Rosse e di Cosa Nostra. Si tratta di Patrizio Peci e Tommaso Buscetta, due figure distinte nelle loro esperienze, ma unite dalla rivelazione di segreti che hanno mostrato al Paese i meccanismi interni delle rispettive organizzazioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I segreti dei pentiti a La Giusta Distanza

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