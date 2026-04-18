Nella scena musicale italiana, con l’arrivo dell’estate, si nota spesso un cambio di tendenze verso sonorità più latine e ritmi più leggeri. Questa volta, un artista ha collaborato con un rapper estone per un brano intitolato

Quando si avvicina l'estate, nella timeline non ufficiale delle hit italiane tutto sembra prendere una direzione precisa, più prevedibile, più latineggiante. e poi la realtà decide di divertirsi alle nostre spalle. Il nuovo singolo di TonyPitony feat. Tommy Cash, L’Ammor, arriva come uno schiaffo a ciel sereno per sabotare qualsiasi previsione, senza che qualcuno l'avesse chiesto o lontanamente pensato. Del resto, Tommy Cash è recidivo e sembra affezionato a chi si chiama Tony: ricordate il remix di Espresso Macchiato, dell'anno scorso, insieme a Tony Effe? In effetti, non c'è molto da stupirsi. Qualche settimana fa, avevamo visto TonyPitony e Tommy Cash comparire insieme in una serie di foto che sembravano suggerire un crossover internazionale, e così è successo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - TonyPitony fa L'Ammor con Tommy Cash, ma il risultato ci delude un po'

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