A volte i tormentoni estivi arrivano in anticipo sui tempi: è il caso di L’Ammor, il nuovo singolo di TonyPitony e Tommy Cash uscito il 17 aprile a sorpresa. o quasi. Gli indizi c’erano tutti: prima il video insieme di marzo, i due in camicia e cravatta che si scambiavano un fiore, poi il silenzio assordante sui social, e ancora un uomo che ballava musica dance in mezzo alla strada sulla pagina di TonyPitony. L’annuncio è arrivato poche ore prima della mezzanotte. L’Ammor, il nuovo singolo di TonyPitony e Tommy Cash. Il brano è esattamente quello che ci si aspetterebbe da una collaborazione tra TonyPitony, ormai fenomeno musicale, e Tommy Cash, che con il suo Espresso Macchiato ( por favore ) ha conquistato l’Eurovision 2025 arrivando al terzo posto: fuori di testa, ballabile, provocatorio, divertente senza mezzi termini.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - TonyPitony, a sorpresa il nuovo singolo con Tommy Cash: L’Ammor

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