Ross Wild condannato per stupro | l’ex cantante degli Spandau Ballet aveva negato tutte le accuse

Il mondo della musica si scuote dopo la condanna di Ross Wild, ex cantante degli Spandau Ballet. Wild, che aveva sempre negato le accuse, è stato giudicato colpevole di stupro e tentato stupro. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan e per il settore musicale.

Mondo della musica sotto choc. Ross Davidson, noto come il nome d’arte Ross Wild ed ex cantante degli Spandau Ballet, è stato riconosciuto colpevole di stupro e tentato stupro. Davidson, 37 anni, è stato giudicato colpevole da una giuria della Wood Green Crown Court dopo oltre 11 ore di camera di consiglio. Lo riporta la BBC. I fatti contestati riguardano lo stupro di una donna avvenuto a Londra nel 2015 e il tentato stupro e un’aggressione sessuale ai danni di un’altra donna in Thailandia nel 2019. Ross Davidson aveva negato tutte le accuse. Secondo quanto emerso in aula, come riporta la BBC, Davidson aveva conosciuto entrambe le vittime tramite l’app di incontri Tinder.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.itImmagine generica

Spandau Ballet, l'ex cantante Ross Wild è stato accusato di stupro e violenza sessuale

L’ex cantante degli Spandau Ballet, Ross Wild, nota anche come Ross Davidson, è stato chiamato a rispondere di accuse di stupro e violenza sessuale.

Ex frontman degli Spandau Ballet colpevole di violenza sessuale e aggressione ai danni di due donne

Ross Davidson, noto come Ross Wild, ex frontman degli Spandau Ballet, è stato giudicato colpevole di aver violentato due donne e di averle aggredite.

Ross Wild, ex Spandau Ballet, condannato per stupro e violenza sessualeI fatti risalgono al 2015 e al 2019. Dopo aver conosciuto le donne su Tinder, il cantante le avrebbe attaccate nel sonno

Ross Wild, ex Spandau Ballet, condannato per stuproRoss Davidson, noto come Ross Wild, ex cantante degli Spandau Ballet, è stato riconosciuto colpevole di stupro, tentato stupro e aggressione sessuale al termine di un processo celebrato a Londra.

