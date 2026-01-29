Ross Wild condannato per stupro | l’ex cantante degli Spandau Ballet aveva negato tutte le accuse

Il mondo della musica si scuote dopo la condanna di Ross Wild, ex cantante degli Spandau Ballet. Wild, che aveva sempre negato le accuse, è stato giudicato colpevole di stupro e tentato stupro. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan e per il settore musicale.

Mondo della musica sotto choc. Ross Davidson, noto come il nome d’arte Ross Wild ed ex cantante degli Spandau Ballet, è stato riconosciuto colpevole di stupro e tentato stupro. Davidson, 37 anni, è stato giudicato colpevole da una giuria della Wood Green Crown Court dopo oltre 11 ore di camera di consiglio. Lo riporta la BBC. I fatti contestati riguardano lo stupro di una donna avvenuto a Londra nel 2015 e il tentato stupro e un’aggressione sessuale ai danni di un’altra donna in Thailandia nel 2019. Ross Davidson aveva negato tutte le accuse. Secondo quanto emerso in aula, come riporta la BBC, Davidson aveva conosciuto entrambe le vittime tramite l’app di incontri Tinder.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Ross Wild

L’ex cantante degli Spandau Ballet, Ross Wild, nota anche come Ross Davidson, è stato chiamato a rispondere di accuse di stupro e violenza sessuale.

Ross Davidson, noto come Ross Wild, ex frontman degli Spandau Ballet, è stato giudicato colpevole di aver violentato due donne e di averle aggredite.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ross Wild

Argomenti discussi: L'ex cantante degli Spandau Ballet Ross Wild condannato per stupro; L'ex cantante degli Spandau Ballet Ross Wild condannato per stupro; L’ex cantante degli Spandau Ballet Ross Wild condannato per stupro; L’ex cantante degli Spandau Ballet Ross Wild condannato per stupro.

Ross Wild, ex Spandau Ballet, condannato per stupro e violenza sessualeI fatti risalgono al 2015 e al 2019. Dopo aver conosciuto le donne su Tinder, il cantante le avrebbe attaccate nel sonno ... rollingstone.it

Ross Wild, ex Spandau Ballet, condannato per stuproRoss Davidson, noto come Ross Wild, ex cantante degli Spandau Ballet, è stato riconosciuto colpevole di stupro, tentato stupro e aggressione sessuale al termine di un processo celebrato a Londra. La ... it.blastingnews.com

Ross Wild, ex Spandau Ballet, condannato per stupro e tentata violenza sessuale. I fatti risalgono al 2015 e al 2019 e sono avvenuti in Inghilterra e in Tailandia. - facebook.com facebook

CONDANNATO PER STUPRO ROSS DAVIDSON, NOTO CON LO PSEUDONIMO DI ROSS WILD ED EX CANTANTE DEGLI... x.com