Ex Milan la metamorfosi di Tonali | Dopo la squalifica non guardo più i social Poi il commento sul futuro

Il centrocampista del Newcastle ha parlato in un'intervista a 'Sky Sports UK', affrontando vari temi. Ha spiegato di aver deciso di non seguire più i social media dopo una squalifica, e ha commentato le recenti voci sul suo futuro calcistico. La sua esperienza con il club inglese ha portato a una trasformazione personale, anche in relazione alla gestione della sua immagine pubblica.

Uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo sarà senza dubbi Sandro Tonali. Il centrocampista azzurro sta disputando una grande stagione con la maglia del Newcastle e ha attirato su di sé l'attenzione di tanti top club d'Europa. Solo in Premier League, Arsenal, Manchester United e City sarebbero fortemente interessate al centrocampista ex Milan, che ai microfoni di 'Sky Sport UK' commenta così le voci sul suo conto: "Fanno parte del gioco. Nel calcio se giochi bene devi fare i conti con i rumors, ma devi restare concentrato al 100% sul gioco e sei felice, non devi pensare ad altro o parlare d'altro". E poi, anche un commento sul suo stile di vita cambiato dopo il caso scommesse che l'ha tenuto lontano dai campi di calcio per molti mesi: "Non guardo i social media, non mi piacciono.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, la metamorfosi di Tonali: “Dopo la squalifica non guardo più i social”. Poi il commento sul futuro Notizie correlate Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho cambiato tutto con i social media, anche il mio modo di vivere fuori dal campo. Sul mercato…»Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho cambiato tutto con i social media, anche il mio modo di vivere fuori dal campo. Gattuso: “Provai a portare Tonali al Napoli, poi il Milan fu più bravo”Forse l’unico calciatore, insieme a Donnarumma, che possa essere considerato di livello superiore. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La metamorfosi di Chivu all'Inter: da normalizzatore a leader feroce verso lo Scudetto; Malagò: Doveroso coinvolgere i grandi ex calciatori; Scaroni scarica il Milan. Dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese, il Milan si prepara a tornare in campo per la sfida contro il Verona in programma domani pomeriggio. Alla vigilia del match Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, toccando tra i vari - facebook.com facebook #Milan, adesso occhio anche alla #Juventus: Spalletti missione rimonta, poi il big match #MilanPress x.com