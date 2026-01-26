Ho avuto l’opportunità di lavorare con alcuni tra i più grandi allenatori del calcio, tra cui Ancelotti, Mourinho, Deschamps e Van Gaal. Tuttavia, l’esperienza con Mauricio Pochettino si è distinta, poiché ha rivoluzionato il mio modo di vivere il calcio, rendendo le mie gambe più forti che mai. Di seguito, vi proponiamo una traduzione fedele di un articolo pubblicato recentemente su un sito inglese, pensata anche a chi non è madrelingua.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Morgan Schneiderlin ha giocato con alcuni dei migliori allenatori del calcio mondiale. Schneiderlin si è trasferito in Inghilterra dallo Strasburgo e si è unito al Southampton, dove ha giocato più di 230 partite di campionato e ha incontrato l’allenatore la cui influenza attribuisce a averlo reso il miglior giocatore possibile. Mauricio Pochettino è subentrato a Nigel Adkins nel 2013, non senza polemiche, ma il suo impatto si è fatto presto sentire al St Mary’s Stadium. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Ho giocato con Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Didier Deschamps e Louis van Gaal, ma la mia migliore esperienza è stata con Mauricio Pochettino. Ha cambiato il modo in cui concepivo il calcio: le mie gambe non erano mai state così forti!’

