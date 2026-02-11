Musica maschere e spettacoli | il grande Carnevale con Uccio De Santis

Il Carnevale di Carovigno si prepara a esplodere di colori e allegria. Domenica 15 febbraio, le strade del paese si riempiranno di musica, maschere e spettacoli. Il protagonista della giornata sarà Uccio De Santis, il famoso comico pugliese, che porterà il suo umorismo tra la folla. L’evento promette di essere un momento di festa e divertimento per grandi e piccini.

CAROVIGNO - La magia del Carnevale sta per invadere le strade di Carovigno. Domenica 15 febbraio la città si animerà con una grande festa che vedrà come ospite d'eccezione il celebre comico pugliese Uccio De Santis. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Carovigno in collaborazione con E20idea, prenderà il via alle ore 15:00 con il tradizionale raduno dei gruppi mascherati, che si ritroveranno presso la rotonda di Via Santa Sabina, in direzione Serranova. Da qui partirà la grande sfilata che si snoderà attraverso le vie del centro storico fino a raggiungere piazza N'Zegna, cuore pulsante dell'evento.

